Щеголева (Николаева) Мария Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеголева (Николаева) Мария Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1929

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1929

Отец: Николаев Леонтий Нилович

Мать: Николаева Домна Пантелеевна

Рождение ребёнка
13.03.1950

Сын: Щеголев Виктор Спиридонович

Отец ребёнка: Щеголев Спиридон Васильевич

Рождение ребёнка
04.02.?

Дочь: Шмакова Татьяна Спиридоновна

Отец ребёнка: Щеголев Спиридон Васильевич

Рождение ребёнка
29.09.?

Дочь: Бирюлина Ольга Спиридоновна

Отец ребёнка: Щеголев Спиридон Васильевич

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