Щеголева (Николаева) Мария Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1929
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1929
Рождение ребёнка
13.03.1950
Сын: Щеголев Виктор Спиридонович
Отец ребёнка: Щеголев Спиридон Васильевич
Рождение ребёнка
04.02.?
Дочь: Шмакова Татьяна Спиридоновна
Отец ребёнка: Щеголев Спиридон Васильевич
Рождение ребёнка
29.09.?
Дочь: Бирюлина Ольга Спиридоновна
Отец ребёнка: Щеголев Спиридон Васильевич