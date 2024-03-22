Пчеленков Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1907 ст.
Сын: Пчеленков Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Пчеленкова Наталия Михеева
ЦГАМ 2123-2-2 ц. Екатерининская в Воспитательном доме
Рождение ребёнка
1911
Сын: Пчеленков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
29.11.1912 ст.
Дочь: Пчеленкова Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Пчеленкова Наталия Михеева
Рождение ребёнка
03.03.1914 ст.
Дочь: Пчеленкова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Пчеленкова Наталия Михеева
ЦГАМ 203-782-94 ц. Скорбященская в Ямской-Коломенской Слободе
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно