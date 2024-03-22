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Пчеленков Василий Алексеевич

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.04.1907 ст.

Сын: Пчеленков Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Пчеленкова Наталия Михеева

Москва, город федерального значения Москва
ЦГАМ 2123-2-2 ц. Екатерининская в Воспитательном доме
Рождение ребёнка
1911

Сын: Пчеленков Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1912 ст.

Дочь: Пчеленкова Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Пчеленкова Наталия Михеева

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.03.1914 ст.

Дочь: Пчеленкова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Пчеленкова Наталия Михеева

Москва, город федерального значения Москва
ЦГАМ 203-782-94 ц. Скорбященская в Ямской-Коломенской Слободе
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пчеленкова Наталия Михеева

Смерть
Неизвестно
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