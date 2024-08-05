Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
04.02.1877
Дочь: Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Григорий Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
02.06.1881
Сын: Алексей Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1884
Дочь: Любовь Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
23.11.1886
Дочь: Евгения Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1891
Дочь: Екатерина Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Иванович
Смерть
Неизвестно