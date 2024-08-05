Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
04.02.1877

Дочь: Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Григорий Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
02.06.1881

Сын: Алексей Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
14.09.1884

Дочь: Любовь Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
23.11.1886

Дочь: Евгения Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
21.11.1891

Дочь: Екатерина Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Иванович

Смерть
Неизвестно

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