Тазитдин Абдулзямилев
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Абдулзямиль Фаизгиреев
Мать: Шамсизигана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фатима
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Сын: Хуснутдин Тазитдинов
Мать ребёнка: Фатима
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Фатима
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Бибигайша Тазитдиновна
Мать ребёнка: Фатима
Смерть
Неизвестно