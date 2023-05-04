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Тазитдин Абдулзямилев

Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Абдулзямиль Фаизгиреев

Мать: Шамсизигана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатима

Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1883

Сын: Хуснутдин Тазитдинов

Мать ребёнка: Фатима

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1892

Сын: Гилязетдин Тазитдинович

Мать ребёнка: Фатима

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Бибигайша Тазитдиновна

Мать ребёнка: Фатима

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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