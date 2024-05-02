Иванова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Иванова Ульяна Николаевна (Никитична)
Отец ребёнка: Иванов Николай (Никита) Евдокимович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Иванова Марина Николаевна (Никитична)
Отец ребёнка: Иванов Николай (Никита) Евдокимович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Иванова Дарья Николаевна (Никитична)
Отец ребёнка: Иванов Николай (Никита) Евдокимович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Иванов Кирилл Николаевич (Никитич)
Отец ребёнка: Иванов Николай (Никита) Евдокимович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Иванов Антип Николаевич (Никитич)
Отец ребёнка: Иванов Николай (Никита) Евдокимович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Иванов Филипп Николаевич (Никитич)
Отец ребёнка: Иванов Николай (Никита) Евдокимович
Смерть
Неизвестно