Иванова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Анна

Иванова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Николай (Никита) Евдокимович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Иванова Ульяна Николаевна (Никитична)

Отец ребёнка: Иванов Николай (Никита) Евдокимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Иванова Марина Николаевна (Никитична)

Отец ребёнка: Иванов Николай (Никита) Евдокимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Иванова Дарья Николаевна (Никитична)

Отец ребёнка: Иванов Николай (Никита) Евдокимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Сын: Иванов Кирилл Николаевич (Никитич)

Отец ребёнка: Иванов Николай (Никита) Евдокимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Сын: Иванов Антип Николаевич (Никитич)

Отец ребёнка: Иванов Николай (Никита) Евдокимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Сын: Иванов Филипп Николаевич (Никитич)

Отец ребёнка: Иванов Николай (Никита) Евдокимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.