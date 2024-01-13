Мороз Василий Петрович
Место рождениясело Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Дата рожденияОколо 1842 ст.
Дата смертиПосле 1904
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1842 ст.
Отец: Мороз Петр Лаврентьевич
Мать: Мороз Анисья Федоровна
село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.
Сын: Морозенков Захарий Васильевич
село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Смерть
После 1904
село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия