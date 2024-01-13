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Мороз Василий Петрович

Место рождения

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия

Дата рождения

Около 1842 ст.

Дата смерти

После 1904

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842 ст.

Отец: Мороз Петр Лаврентьевич

Мать: Мороз Анисья Федоровна

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.

Сын: Морозенков Захарий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Смерть
После 1904
село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
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