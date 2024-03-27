Ахметова Майтифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметова Майтифа

Место рождения

д.Уядыбаш, Татышлинского района, БАССР

Дата рождения

1928

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Уядыбаш, Татышлинского района, БАССР
Рождение ребёнка
1949

Сын: Ахметов Роберт Камилевич

Отец ребёнка: Ахметов Камиль Гылимьянович

д.Уядыбаш, Татышлинского района, БАССР
Рождение ребёнка
25.10.1956

Сын: Ахметов Маулитьян Камилевич

Отец ребёнка: Ахметов Камиль Гылимьянович

д.Уядыбаш, Татышлинского района, БАССР
Рождение ребёнка
1958

Сын: Ахметов Марат Камилевич

Отец ребёнка: Ахметов Камиль Гылимьянович

д.Уядыбаш, Татышлинского района, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметов Камиль Гылимьянович

Смерть
2012
Верхние Татышлы, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Верхние Татышлы, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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