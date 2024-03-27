Ахметова Майтифа
Место рожденияд.Уядыбаш, Татышлинского района, БАССР
Дата рождения1928
Дата смерти2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Ахметов Камиль Гылимьянович
д.Уядыбаш, Татышлинского района, БАССР
Рождение ребёнка
25.10.1956
Сын: Ахметов Маулитьян Камилевич
Отец ребёнка: Ахметов Камиль Гылимьянович
д.Уядыбаш, Татышлинского района, БАССР
Рождение ребёнка
1958
Отец ребёнка: Ахметов Камиль Гылимьянович
д.Уядыбаш, Татышлинского района, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2012
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно