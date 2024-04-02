Волегова (Козлова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
16.09.1932
Отец ребёнка: Волегов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
09.05.1936
Сын: Волегов Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Волегов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
13.09.1939
Дочь: Полуротова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Волегов Иван Андреевич
Смерть
1989