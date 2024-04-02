Волегова (Козлова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолегова (Козлова) Анна Ивановна

Волегова (Козлова) Анна Ивановна

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

1913

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
16.09.1932

Сын: Волегов Павел Иванович

Отец ребёнка: Волегов Иван Андреевич

Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.05.1936

Сын: Волегов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Волегов Иван Андреевич

Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.09.1939

Дочь: Полуротова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Волегов Иван Андреевич

Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
1989
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close