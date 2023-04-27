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Прохоров Константин Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жавела Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
10.08.2012

Сын: Прохоров Лев Константинович

Мать ребёнка: Жавела Ирина Сергеевна

Таежный, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.11.2015

Дочь: Прохорова Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Жавела Ирина Сергеевна

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия

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