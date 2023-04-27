Прохоров Константин Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жавела Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
10.08.2012
Сын: Прохоров Лев Константинович
Мать ребёнка: Жавела Ирина Сергеевна
Таежный, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.11.2015
Дочь: Прохорова Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Жавела Ирина Сергеевна
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия