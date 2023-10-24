Бобылева (Малышева) Ефросинья Ивановна
Место рожденияРоссия, Архангельская область, Няндомский район, д. Конда
Дата рождения19.09.1888
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1888
Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Конда
Рождение ребёнка
30.11.1909
Сын: Малышев Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Малышев Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1928
Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно