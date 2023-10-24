Бобылева (Малышева) Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобылева (Малышева) Ефросинья Ивановна

Место рождения

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Конда

Дата рождения

19.09.1888

Пол

Женский

Отец

Мать

1861 г.р.

Дети

1909 г.р.
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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1888

Отец: Бобылев Иван Никифорович

Мать: Чапурина Елена Евграфовна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Конда
Рождение ребёнка
30.11.1909

Сын: Малышев Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Малышев Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малышев Фёдор Иванович

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малышев Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малышев Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малышев Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малышев Фёдор Иванович

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