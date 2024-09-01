Куимова (Шавлейко) Уршула Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.
Отец: Шавлейко Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1902 ст.
Сын: Куимов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Куимов Алексей Егорович (Георгиевич)
Рождение ребёнка
16.01.1905 ст.
Сын: Куимов Игнатий Алексеевич
Отец ребёнка: Куимов Алексей Егорович (Георгиевич)
Собор Св. равноапостольного князя Владимира (Князь-Владимирский собор) на Петербургской стороне
Рождение ребёнка
03.04.1907 ст.
Дочь: Куимова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Куимов Алексей Егорович (Георгиевич)
Бракосочетание
03.02.1908
Рождение ребёнка
03.12.1909 ст.
Дочь: Заводникова (Куимова) Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Куимов Алексей Егорович (Георгиевич)
Смерть
Неизвестно