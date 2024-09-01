Куимова (Шавлейко) Уршула Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куимова (Шавлейко) Уршула Иосифовна

Место рождения

Шяуляй, Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių apskritis

Дата рождения

1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.

Отец: Шавлейко Иосиф

Мать: не указана

Шяуляй, Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių apskritis
Рождение ребёнка
30.04.1902 ст.

Сын: Куимов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Куимов Алексей Егорович (Георгиевич)

Рождение ребёнка
16.01.1905 ст.

Сын: Куимов Игнатий Алексеевич

Отец ребёнка: Куимов Алексей Егорович (Георгиевич)

Собор Св. равноапостольного князя Владимира (Князь-Владимирский собор) на Петербургской стороне
Рождение ребёнка
03.04.1907 ст.

Дочь: Куимова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Куимов Алексей Егорович (Георгиевич)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
03.02.1908

Муж: Куимов Алексей Егорович (Георгиевич)

Рождение ребёнка
03.12.1909 ст.

Дочь: Заводникова (Куимова) Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Куимов Алексей Егорович (Георгиевич)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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