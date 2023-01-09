Касьянов Илья Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянов Илья Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Касьянов Кузьма Павлович

Мать: Касьянова Прасковья Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касьянова Февронья Алексеевна

Рождение ребёнка
?.07.1848

Сын: Касьянов Анисим Ильич

Мать ребёнка: Касьянова Февронья Алексеевна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Касьянова) Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Касьянова Февронья Алексеевна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Касьянова) Ульяна Ильинична

Мать ребёнка: Касьянова Февронья Алексеевна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Касьянова) Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Касьянова Февронья Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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