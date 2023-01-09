Касьянов Илья Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.07.1848
Мать ребёнка: Касьянова Февронья Алексеевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Касьянова) Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Касьянова Февронья Алексеевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Касьянова) Ульяна Ильинична
Мать ребёнка: Касьянова Февронья Алексеевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Касьянова) Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Касьянова Февронья Алексеевна
Смерть
Неизвестно