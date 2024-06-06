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Женский

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ПА
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Рождение ребёнка
Между 1905 и 1909

Сын: Шауро Иван

Отец ребёнка: Шауро Денис

Рождение ребёнка
Между 1908 и 1910

Дочь: (Шауро) Анастасия

Отец ребёнка: Шауро Денис

Рождение ребёнка
05.11.1911

Дочь: Мисник (Шауро) Елена

Отец ребёнка: Шауро Денис

д. Козлы
Рождение ребёнка
05.07.1914

Дочь: Азарёнок (Шауро) Пелагея

Отец ребёнка: Шауро Денис

Лепель, Беларусь
д. Козлы
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Мильчанина (Шауро) Анна

Отец ребёнка: Шауро Денис

Лепель, Беларусь

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