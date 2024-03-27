Этинген Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Этинген Илья

Место рождения

Великие Луки, Россия

Дата рождения

03.05.1887

Дата смерти

16.08.1968

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1887

Отец: Этингов Зуся

Мать: Этингова (Этингова) Фейга Геня

Рождение ребёнка
22.12.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Этингова (Каган) Фрида

Рождение ребёнка
14.01.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Этингова (Каган) Фрида

Рождение ребёнка
02.05.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Этингова (Каган) Фрида

Рождение ребёнка
13.10.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Этингова (Каган) Фрида

Смерть
16.08.1968

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