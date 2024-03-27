Этинген Илья
Место рожденияВеликие Луки, Россия
Дата рождения03.05.1887
Дата смерти16.08.1968
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1887
Отец: Этингов Зуся
Рождение ребёнка
22.12.1920
Рождение ребёнка
14.01.1923
Рождение ребёнка
02.05.1926
Рождение ребёнка
13.10.1927
Смерть
16.08.1968