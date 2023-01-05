Тихонова (Абрамова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1916
Отец ребёнка: Тихонов Иван Васильевич
Догадино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
24.09.1924
Рождение ребёнка
1925
Смерть
1967