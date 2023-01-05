Тихонова (Абрамова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Абрамова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

1916 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
18.03.1916

Сын: Тихонов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Тихонов Иван Васильевич

Догадино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихонов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
24.09.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихонов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихонов Иван Васильевич

Смерть
1967

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