Елисеев Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлисеев Василий Алексеевич

Елисеев Василий Алексеевич

Место рождения

Дорогобуж, Смоленская губерния Российская Империя

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Елисеев Алексей Максимович

Мать: Елисеева (Елисеева) Анисия Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
1837

Жена: Елисеева (Елисеева) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Елисеева) Ефросинья Васильевна

Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Елисеев Никандр Васильевич

Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Елисеева) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Елисеева) Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Екатерина Васильевна

Смерть
После 1860

Мы используем куки для улучшения работы сайта.