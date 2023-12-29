Елисеев Василий Алексеевич
Место рожденияДорогобуж, Смоленская губерния Российская Империя
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
1837
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Елисеева) Ефросинья Васильевна
Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Елисеев Никандр Васильевич
Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Елисеева) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Елисеева) Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Екатерина Васильевна
Смерть
После 1860