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Яковлев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Артамонов Яков

Мать: Никифорова Васса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Елизавета

Рождение ребёнка
1850

Сын: Иванов Павел

Мать ребёнка: Федорова Елизавета

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Иванова Агриппина

Мать ребёнка: Федорова Елизавета

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Иванова Ксения

Мать ребёнка: Федорова Елизавета

Рождение ребёнка
26.09.1863

Дочь: Иванова Вера

Мать ребёнка: Федорова Елизавета

Смерть
После 1865

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