Яковлев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиПосле 1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Артамонов Яков
Мать: Никифорова Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федорова Елизавета
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иванов Павел
Мать ребёнка: Федорова Елизавета
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Иванова Агриппина
Мать ребёнка: Федорова Елизавета
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Иванова Ксения
Мать ребёнка: Федорова Елизавета
Рождение ребёнка
26.09.1863
Дочь: Иванова Вера
Мать ребёнка: Федорова Елизавета
Смерть
После 1865