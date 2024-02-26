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Анисья Варламова (Вна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Осипов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Евфимия Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Иван Осипов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно

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