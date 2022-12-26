Федосеев Алексей Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения13.03.1861
Дата смерти16.07.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1861
Отец: Федосеев Евгений Спиридонович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1887
Жена: Федосеева Федора
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Федосеева Федора
Рождение ребёнка
1891
Сын: Федосеев Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Федосеева Федора
Рождение ребёнка
28.06.1891
Сын: Федосеев Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Федосеева Федора
Рождение ребёнка
03.09.1899
Сын: Федосеев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Федосеева Федора
Бракосочетание
1904
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
1907
Рождение ребёнка
27.01.1907
Смерть
16.07.1938
Чита, город Чита, Забайкальский край