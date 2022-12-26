Федосеев Алексей Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Алексей Евгеньевич

Место рождения

Староцурухайтуй, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

13.03.1861

Дата смерти

16.07.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1861

Отец: Федосеев Евгений Спиридонович

Мать: не указана

Староцурухайтуй, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1887

Жена: Федосеева Федора

Рождение ребёнка
1888

Сын: Федосеев Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Федосеева Федора

Рождение ребёнка
1891

Сын: Федосеев Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Федосеева Федора

Рождение ребёнка
28.06.1891

Сын: Федосеев Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Федосеева Федора

Рождение ребёнка
03.09.1899

Сын: Федосеев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Федосеева Федора

Бракосочетание
1904

Жена: Софронова Федосеева (Константинова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Федосеев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Софронова Федосеева (Константинова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Федосеев Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Софронова Федосеева (Константинова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
27.01.1907

Сын: Федосеев Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Софронова Федосеева (Константинова) Анна Александровна

Смерть
16.07.1938
Чита, город Чита, Забайкальский край

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