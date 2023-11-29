Краюшникова Фекла Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жуланова (Краюшникова) Наталья Николаева
Отец ребёнка: Краюшников Николай Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Краюшников Николай Кириллович
Крещение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1864
Дочь: Карлагин (Краюшникова) Матрона Николаевна
Отец ребёнка: Краюшников Николай Кириллович
Гари, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно