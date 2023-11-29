Краюшникова Фекла Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краюшникова Фекла Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жуланова (Краюшникова) Наталья Николаева

Отец ребёнка: Краюшников Николай Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краюшников Николай Кириллович

Крещение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1864

Дочь: Карлагин (Краюшникова) Матрона Николаевна

Отец ребёнка: Краюшников Николай Кириллович

Гари, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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