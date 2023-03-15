Ермакова Людмила Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова Людмила Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Ермаков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ермаков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Ермаков Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Николай Васильевич

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