Загородных / Загородный Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагородных / Загородный Сергей Михайлович

Загородных / Загородный Сергей Михайлович

Место рождения

Перлёвка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

31.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Загородных Михаил

Мать: не указана

Перлёвка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
?
Работа или профессия
Неизвестно
последнее место службы-321-я стр. дивизия 5-й танковой Армии Юго-Западного фронта
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Загородных (Гуринова) Елена Гавриловна

Смерть
31.01.1943
Богатов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Богатов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
братская могила

Мы используем куки для улучшения работы сайта.