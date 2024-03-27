Загородных / Загородный Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти31.01.1943
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Загородных Михаил
Мать: не указана
?
Работа или профессия
Неизвестно
последнее место службы-321-я стр. дивизия 5-й танковой Армии Юго-Западного фронта
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Загородных (Гуринова) Елена Гавриловна
Смерть
31.01.1943
Похороны
Неизвестно
братская могила