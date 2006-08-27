Свиридович (Левченко) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридович (Левченко) Вера Ивановна

Место рождения

Нурово, Верхнедвинский район, Витебская область

Дата рождения

29.05.1952

Дата смерти

27.08.2006

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1952

Отец: Левченко Иван

Мать: Левченко Любовь Павловна

Нурово, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
26.04.1982

Дочь: Шмат (Свиридович) Людмила Александровна

Отец ребёнка: Свиридович Александр Николаевич

Россоны, Россонский район, Витебская область
Рождение ребёнка
23.02.1997

Дочь: Корсак (Свиридович) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Свиридович Александр Николаевич

Смерть
27.08.2006

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