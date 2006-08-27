Свиридович (Левченко) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.05.1952
Дата смерти27.08.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1952
Отец: Левченко Иван
Мать: Левченко Любовь Павловна
Рождение ребёнка
26.04.1982
Дочь: Шмат (Свиридович) Людмила Александровна
Отец ребёнка: Свиридович Александр Николаевич
Россоны, Россонский район, Витебская область
Рождение ребёнка
23.02.1997
Дочь: Корсак (Свиридович) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Свиридович Александр Николаевич
Смерть
27.08.2006