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Шалыгин Петр Васильевич

Место рождения

с. Большой Челим, Ульяновская обл., Астрадамовский р-н

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Шалыгин Василий

Мать: не указана

с. Большой Челим, Ульяновская обл., Астрадамовский р-н
Военная награда
Неизвестно
Шалыгин Петр Васильевич Рядовой, __.__.1907Ульяновская обл., Астрадамовский р-н, с. Б. Челим. Сводная картотека Перечень наград 02.07.1944 Медаль «За отвагу» 23.02.1945 Медаль «За отвагу»
Смерть
Неизвестно
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