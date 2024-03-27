Шалыгин Петр Васильевич
Место рожденияс. Большой Челим, Ульяновская обл., Астрадамовский р-н
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Шалыгин Василий
с. Большой Челим, Ульяновская обл., Астрадамовский р-н
Военная награда
Неизвестно
Шалыгин Петр Васильевич Рядовой, __.__.1907Ульяновская обл., Астрадамовский р-н, с. Б. Челим. Сводная картотека Перечень наград 02.07.1944 Медаль «За отвагу» 23.02.1945 Медаль «За отвагу»
Смерть
Неизвестно