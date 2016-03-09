Сиванов Даниил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиванов Даниил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.2016

Отец: Сиванов Андрей

Мать: Сиванова Мария Викторовна

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