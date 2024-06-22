Мурзаева (Андреева) Наталья Леонидовна 13.01.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзаева (Андреева) Наталья Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзаев Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
29.01.1975

Сын: Мурзаев Владимир Викторович

Отец ребёнка: Мурзаев Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
20.09.1976

Дочь: Мурзаева Олеся Викторовна

Отец ребёнка: Мурзаев Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
27.04.1983

Дочь: Мурзаева Елена Викторовна

Отец ребёнка: Мурзаев Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
13.12.1986

Сын: Мурзаев Вячеслав Викторович

Отец ребёнка: Мурзаев Виктор Владимирович

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