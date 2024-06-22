Мурзаева (Андреева) Наталья Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1975
Сын: Мурзаев Владимир Викторович
Отец ребёнка: Мурзаев Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
20.09.1976
Дочь: Мурзаева Олеся Викторовна
Отец ребёнка: Мурзаев Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
27.04.1983
Дочь: Мурзаева Елена Викторовна
Отец ребёнка: Мурзаев Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
13.12.1986
Сын: Мурзаев Вячеслав Викторович
Отец ребёнка: Мурзаев Виктор Владимирович