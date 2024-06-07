Григорьев Евфимий Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Евфимий Макарович

Место рождения

Кашаево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.03.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1891 ст.

Отец: Григорьев Макар Григорьевич

Мать: не указана

Кашаево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.09.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина Фаддеевна

Кашаево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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