Григорьев Евфимий Макарович
Место рождения
Дата рождения24.03.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1891 ст.
Отец: Григорьев Макар Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.09.1913
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ирина Фаддеевна
Смерть
Неизвестно