Ланинъ Яковъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланинъ Яковъ

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Год и город пока примерно https://yandex.ru/archive/catalog/b1a0235b-fe09-4802-9150-7e5958918b2d/393?center=1439+2178
Рождение ребёнка
1893 ст.

Сын: Ланинъ Василій Яковлевичъ

Мать ребёнка: Ланина ?

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Ланинъ С Яковлевичъ

Мать ребёнка: Ланина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ланина ?

Смерть
Неизвестно
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