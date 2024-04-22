Ланинъ Яковъ
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1860 ст.
Год и город пока примерно https://yandex.ru/archive/catalog/b1a0235b-fe09-4802-9150-7e5958918b2d/393?center=1439+2178
Рождение ребёнка
1893 ст.
Сын: Ланинъ Василій Яковлевичъ
Мать ребёнка: Ланина ?
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Ланинъ С Яковлевичъ
Мать ребёнка: Ланина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ланина ?
Смерть
Неизвестно