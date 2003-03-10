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Морозов Дмитрий Андреевич
Морозов Дмитрий Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.03.2003
Пол
Мужской
Отец
Морозов Андрей Евгеньевич
1973 г.р.
Мать
Морозова Жмакина Лариса Васильевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.2003
Отец:
Морозов Андрей Евгеньевич
Мать:
Морозова Жмакина Лариса Васильевна
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