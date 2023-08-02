Калмыкова не знаю имя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова не знаю имя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1899 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калмыков Павел (Паля) Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1899

Сын: Калмыков Петр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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