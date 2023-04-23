Моргунов Константин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоргунов Константин Петрович

Моргунов Константин Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моргунова Пелагея Ивановна

Место жительства
1904 ст.
Знаменское, Должанский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
22.11.1904 ст.

Сын: Моргунова Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Моргунова Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.