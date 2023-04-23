Моргунов Константин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1904 ст.
Знаменское, Должанский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
22.11.1904 ст.
Сын: Моргунова Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Моргунова Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно