Писарева Феодосия Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смерти04.04.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1881
Дочь: Писарева Евгения Маркеловна
Отец ребёнка: Писарев Маркел Гаврилович
Рождение ребёнка
31.08.1887
Дочь: Писарева Евдокия Маркеловна
Отец ребёнка: Писарев Маркел Гаврилович
Рождение ребёнка
28.09.1889
Сын: Писарев Андрей Маркелович
Отец ребёнка: Писарев Маркел Гаврилович
Рождение ребёнка
28.11.1891
Дочь: Писарева Варвара Маркеловна
Отец ребёнка: Писарев Маркел Гаврилович
Рождение ребёнка
01.02.1894
Дочь: Павлова (Писарева) Анна Маркеловна
Отец ребёнка: Писарев Маркел Гаврилович
Смерть
04.04.1902
Умерла от водянки