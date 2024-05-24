Писарева Феодосия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писарева Феодосия Ефимовна

Место рождения

Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

04.04.1902

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писарев Маркел Гаврилович

Рождение ребёнка
24.12.1881

Дочь: Писарева Евгения Маркеловна

Отец ребёнка: Писарев Маркел Гаврилович

Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.08.1887

Дочь: Писарева Евдокия Маркеловна

Отец ребёнка: Писарев Маркел Гаврилович

Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.09.1889

Сын: Писарев Андрей Маркелович

Отец ребёнка: Писарев Маркел Гаврилович

Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.11.1891

Дочь: Писарева Варвара Маркеловна

Отец ребёнка: Писарев Маркел Гаврилович

Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1894

Дочь: Павлова (Писарева) Анна Маркеловна

Отец ребёнка: Писарев Маркел Гаврилович

Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Смерть
04.04.1902
Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Умерла от водянки

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