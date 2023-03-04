Богомолов Григорий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Богомолова Мелания Терентиева
Рождение ребёнка
1815
Сын: Богомолов Ефим Григорьевич
Мать ребёнка: Богомолова Мелания Терентиева
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Богомолова Мелания Терентиева
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Богомолова Мелания Терентиева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850