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Богомолов Григорий Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Богомолов Трофим Михайлович

Мать: Богомолова Мария Антонова

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Богомолова Мелания Терентиева

Рождение ребёнка
1815

Сын: Богомолов Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: Богомолова Мелания Терентиева

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Богомолова Мелания Терентиева

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Богомолова Мелания Терентиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова Марья Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова Мелания Терентиева

Смерть
После 1850
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