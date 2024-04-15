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Симоненко Иван Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

03.02.1879 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1815 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1851 ст.

Сын: Симоненко Никита Иванович

Мать ребёнка: Симоненко Васса Лаврентьевна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
03.06.1856 ст.

Дочь: Симоненко Мария Ивановна

Мать ребёнка: Симоненко Васса Лаврентьевна

Кровное, Сумська область
Восприемник
25.03.1865 ст.
Хотень, Сумська область
Матрона Семеновна Сисенко
Восприемник
25.09.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Фекла Кирилловна Котенко
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симоненко Васса Лаврентьевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
03.02.1879 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально
Похороны
05.02.1879 ст.
на общественном кладбище
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