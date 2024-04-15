Симоненко Иван Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти03.02.1879 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.09.1851 ст.
Сын: Симоненко Никита Иванович
Мать ребёнка: Симоненко Васса Лаврентьевна
Рождение ребёнка
03.06.1856 ст.
Дочь: Симоненко Мария Ивановна
Мать ребёнка: Симоненко Васса Лаврентьевна
Восприемник
25.03.1865 ст.
Матрона Семеновна Сисенко
Восприемник
25.09.1867 ст.
Фекла Кирилловна Котенко
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.02.1879 ст.
Причина смерти: натурально
Похороны
05.02.1879 ст.
на общественном кладбище