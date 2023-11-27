Ростовцева (Ярушина) Любовь Ивановна
Место рожденияРоссия
Дата рождения23.09.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1938
Отец: Ярушин Иван
Россия
Рождение ребёнка
22.04.1964
Дочь: Броварец Галина Павловна
Отец ребёнка: Ростовцев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
04.04.1966
Дочь: Блинова Зоя Павловна
Отец ребёнка: Ростовцев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
23.09.1971
Сын: Ростовцев Владимир Павлович
Отец ребёнка: Ростовцев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
09.05.1973
Отец ребёнка: Ростовцев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
18.12.?
Отец ребёнка: Ростовцев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ростовцев Алексей Павлович
Отец ребёнка: Ростовцев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ростовцев Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Ростовцев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ростовцев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ростовцев Николай Павлович
Отец ребёнка: Ростовцев Павел Николаевич