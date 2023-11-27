Ростовцева (Ярушина) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростовцева (Ярушина) Любовь Ивановна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

23.09.1938

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1938

Отец: Ярушин Иван

Мать: Рукавичникова Нина Алексеевна

Россия
Рождение ребёнка
22.04.1964

Дочь: Броварец Галина Павловна

Отец ребёнка: Ростовцев Павел Николаевич

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.1966

Дочь: Блинова Зоя Павловна

Отец ребёнка: Ростовцев Павел Николаевич

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1971

Сын: Ростовцев Владимир Павлович

Отец ребёнка: Ростовцев Павел Николаевич

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1973

Сын: Ростовцев Олег Павлович

Отец ребёнка: Ростовцев Павел Николаевич

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.?

Сын: Ростовцев Юрий Павлович

Отец ребёнка: Ростовцев Павел Николаевич

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ростовцев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Ростовцев Павел Николаевич

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ростовцев Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Ростовцев Павел Николаевич

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ростовцев Павел Павлович

Отец ребёнка: Ростовцев Павел Николаевич

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ростовцев Николай Павлович

Отец ребёнка: Ростовцев Павел Николаевич

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
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