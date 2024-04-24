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Дубровский Петр Александрович

Место рождения

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

15.12.1846 ст.

Дата смерти

26.12.1848 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1846 ст.

Отец: Дубровский Александр Федорович

Мать: Дубровская Мамельфа Герасимовна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 35. 15 декабря 1846 г. рожден, крещен 25. ПЕТР. Деревни Верхней Почитанки крестьянин Александр Федоров Дубровский и законная жена его Мательфа Герасимова оба православного исповедания Пленка # 00746... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
26.12.1848 ст.
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Причина смерти: от родимца | № 74. 26 декабря 1848 г. умер, погребен 28. Деревни Верхней Почитанки крестьянина Ылександра Федорова Дубровского сын Петр 2 года от родимца Пленка # 007469970 кадр 668 |... Показать все

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