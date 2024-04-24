Дубровский Петр Александрович
Место рождения
Дата рождения15.12.1846 ст.
Дата смерти26.12.1848 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1846 ст.
№ 35. 15 декабря 1846 г. рожден, крещен 25. ПЕТР. Деревни Верхней Почитанки крестьянин Александр Федоров Дубровский и законная жена его Мательфа Герасимова оба православного исповедания Пленка # 00746... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.12.1848 ст.
Причина смерти: от родимца | № 74. 26 декабря 1848 г. умер, погребен 28. Деревни Верхней Почитанки крестьянина Ылександра Федорова Дубровского сын Петр 2 года от родимца Пленка # 007469970 кадр 668 |... Показать все