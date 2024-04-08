Кляпинина (Ершова) Ненила Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кляпинина (Ершова) Ненила Михайлова

Место рождения

Инбиренская, Омский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1751 г.р.

Мать

Около 1752 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Ершов Михаил Семёнов

Мать: Ершова Дарья Яковлева

Инбиренская, Омский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя
Бракосочетание
26.07.1809 ст.

Муж: Кляпинин Константин

Смерть
Неизвестно
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