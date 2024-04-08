Кляпинина (Ершова) Ненила Михайлова
Место рожденияИнбиренская, Омский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Ершов Михаил Семёнов
Мать: Ершова Дарья Яковлева
Инбиренская, Омский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя
Бракосочетание
26.07.1809 ст.
Муж: Кляпинин Константин
Смерть
Неизвестно