Иванова Анисья Фотиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Анисья Фотиевна

Иванова Анисья Фотиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Сергей Герасимович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Иванова Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Иванов Сергей Герасимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Иванова Ульяна Сергеевна

Отец ребёнка: Иванов Сергей Герасимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Иванова Анна Сергеевна (№1)

Отец ребёнка: Иванов Сергей Герасимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Иванова Анна Сергеевна (№2)

Отец ребёнка: Иванов Сергей Герасимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.08.1841

Сын: Иванов Мирон Сергеевич

Отец ребёнка: Иванов Сергей Герасимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Иванова Акилина Сергеевна

Отец ребёнка: Иванов Сергей Герасимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.04.1848

Сын: Иванов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Иванов Сергей Герасимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.