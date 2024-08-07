Иванова Анисья Фотиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Иванова Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Иванов Сергей Герасимович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Иванова Ульяна Сергеевна
Отец ребёнка: Иванов Сергей Герасимович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Иванова Анна Сергеевна (№1)
Отец ребёнка: Иванов Сергей Герасимович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Иванова Анна Сергеевна (№2)
Отец ребёнка: Иванов Сергей Герасимович
Рождение ребёнка
01.08.1841
Отец ребёнка: Иванов Сергей Герасимович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Иванова Акилина Сергеевна
Отец ребёнка: Иванов Сергей Герасимович
Рождение ребёнка
25.04.1848
Отец ребёнка: Иванов Сергей Герасимович
Смерть
Неизвестно