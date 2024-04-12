Красавцева Любовь Матфеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1891
Сын: Красавцев Игнатий Арсеньев
Отец ребёнка: Красавцев Арсений Андреев
Рождение ребёнка
11.07.1893
Отец ребёнка: Красавцев Арсений Андреев
Рождение ребёнка
13.03.1895
Сын: Красавцев Алексей Арсеньев
Отец ребёнка: Красавцев Арсений Андреев
Рождение ребёнка
23.04.1898
Дочь: Красавцева Любовь Арсеньева
Отец ребёнка: Красавцев Арсений Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно