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Красавцева Любовь Матфеева

Место рождения

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.03.1891

Сын: Красавцев Игнатий Арсеньев

Отец ребёнка: Красавцев Арсений Андреев

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.07.1893

Сын: Красавцев Павел Арсеньев

Отец ребёнка: Красавцев Арсений Андреев

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.03.1895

Сын: Красавцев Алексей Арсеньев

Отец ребёнка: Красавцев Арсений Андреев

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.04.1898

Дочь: Красавцева Любовь Арсеньева

Отец ребёнка: Красавцев Арсений Андреев

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красавцев Арсений Андреев

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
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