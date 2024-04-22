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Челнокова (Юманова) Валентина Алексеевна
Челнокова (Юманова) Валентина Алексеевна
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Древо
Место рождения
Великий Дорошев
, Львівська область
Дата рождения
31.05.1947
Пол
Женский
Отец
Юманов Алексей Яковлевич
1915 г.р.
Мать
Юманова (Прокопенко) Мария Калистратовна
1917 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1947
Отец:
Юманов Алексей Яковлевич
Мать:
Юманова Мария Калистратовна
Великий Дорошев
, Львівська область
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