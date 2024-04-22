Челнокова (Юманова) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челнокова (Юманова) Валентина Алексеевна

Место рождения

Великий Дорошев, Львівська область

Дата рождения

31.05.1947

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1947

Отец: Юманов Алексей Яковлевич

Мать: Юманова Мария Калистратовна

Великий Дорошев, Львівська область
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