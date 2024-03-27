Мардиалимов Умяр
Место рожденияд. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Дата рождения1903
Дата смерти20.05.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Мустафина) Салиха
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
10.12.1931
Рождение ребёнка
28.03.1934
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
30.11.1943
Смерть
20.05.1970