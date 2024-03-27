Мардиалимов Умяр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мардиалимов Умяр

Место рождения

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии

Дата рождения

1903

Дата смерти

20.05.1970

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1863 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Асфендиаров Мардиалим

Мать: (Абдуллина) Зулейха (Залика)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мустафина) Салиха

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мустафина) Салиха

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мустафина) Салиха

Рождение ребёнка
10.12.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мустафина) Салиха

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.03.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мустафина) Салиха

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мустафина) Салиха

Рождение ребёнка
30.11.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мустафина) Салиха

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.05.1970

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