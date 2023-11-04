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Колгашкин Петр Васильевич

Место рождения

село Сопелки Никольской волости Ярославского уезда Ярославской губернии

Дата рождения

1874

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Колгашкин Василий Павлович

Мать: Колгашкина (Гришанова) Александра Власовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колгашкина (Гаврилова) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колгашкин Василий Петрович

Мать ребёнка: Колгашкина (Гаврилова) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колгашкин Николай Петрович

Мать ребёнка: Колгашкина (Гаврилова) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колгашкина Елена Петровна

Мать ребёнка: Колгашкина (Гаврилова) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
21.04.1913

Сын: Колгашкин Борис Петрович

Мать ребёнка: Колгашкина (Гаврилова) Елизавета Михайловна

Сопелки, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1945
Сопелки, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

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