Колгашкин Петр Васильевич
Место рождениясело Сопелки Никольской волости Ярославского уезда Ярославской губернии
Дата рождения1874
Дата смерти1945
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колгашкин Василий Петрович
Мать ребёнка: Колгашкина (Гаврилова) Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колгашкин Николай Петрович
Мать ребёнка: Колгашкина (Гаврилова) Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колгашкина Елена Петровна
Мать ребёнка: Колгашкина (Гаврилова) Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
21.04.1913
Мать ребёнка: Колгашкина (Гаврилова) Елизавета Михайловна
Смерть
1945