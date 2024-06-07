Приходько Николай Трофимович 15.03.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Приходько Николай Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1929

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1929

Отец: Приходько Трофим Никитович

Мать: Приходько Акулина Никаноровна

Рождение ребёнка
26.04.1956

Сын: Приходько Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Приходько (Угненко) Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
24.01.1959

Дочь: Страданова (Приходько) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Приходько (Угненко) Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
08.03.1964

Сын: Приходько Александр Николаевич

Мать ребёнка: Приходько (Угненко) Анна Митрофановна

Смерть
2006

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