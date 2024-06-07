Приходько Николай Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1929
Дата смерти2006
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1929
Рождение ребёнка
26.04.1956
Сын: Приходько Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Приходько (Угненко) Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
24.01.1959
Дочь: Страданова (Приходько) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Приходько (Угненко) Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
08.03.1964
Сын: Приходько Александр Николаевич
Мать ребёнка: Приходько (Угненко) Анна Митрофановна
Смерть
2006