Унагаев Пётр
Место рожденияБМАССР, Кяхтинский район, Шарагол
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Унагаев Александр
Мать: Унагаев ?
БМАССР, Кяхтинский район, Шарагол
Совершение преступления
Неизвестно
Унагаев Петр Александрович (1862) Дата рождения: 1862 г. Место рождения: БМАССР, Кяхтинский район, Шарагол. Пол: мужчина Место проживания: БМАССР, Кяхтинский район, Шарагол. Мера пресечения: арестован... Показать все
Смерть
Неизвестно