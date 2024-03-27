Унагаев Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Унагаев Пётр

Место рождения

БМАССР, Кяхтинский район, Шарагол

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Унагаев Александр

Мать: Унагаев ?

БМАССР, Кяхтинский район, Шарагол
Совершение преступления
Неизвестно
Унагаев Петр Александрович (1862) Дата рождения: 1862 г. Место рождения: БМАССР, Кяхтинский район, Шарагол. Пол: мужчина Место проживания: БМАССР, Кяхтинский район, Шарагол. Мера пресечения: арестован... Показать все
Смерть
Неизвестно
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