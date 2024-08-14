Евстафьев Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстафьев Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстафьев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евстафьева Антонина Михаиловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харина (Евстафьева) Любовь Михаиловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1908

Дочь: Дорохина (Евстафьева) Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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