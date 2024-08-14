Евстафьев Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстафьев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евстафьева Антонина Михаиловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харина (Евстафьева) Любовь Михаиловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1908
Дочь: Дорохина (Евстафьева) Мария Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно