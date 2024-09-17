Жаров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Жарова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Жарова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Жарова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Жарова Татьяна

Внуково, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаров Николай Иванович

Мать ребёнка: Жарова Татьяна

Внуково, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Жарова Татьяна

Внуково, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Жарова Татьяна

Внуково, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Внуково, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Жаров Леонид Иванович

Мать ребёнка: Жарова Татьяна

Внуково, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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