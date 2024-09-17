Жаров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Жарова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Жарова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Жарова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Жарова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жарова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Жарова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Жарова Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Жарова Татьяна
Смерть
Неизвестно