Корольков Геннадий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорольков Геннадий Викторович

Корольков Геннадий Викторович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корольков Викторий

Мать: Королькова Калерия

Рождение ребёнка
03.06.1994

Сын: Корольков Евгений Геннадьевич

Мать ребёнка: Королькова Людмила

Рождение ребёнка
01.07.2000

Дочь: Королькова Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Королькова Людмила

Рождение ребёнка
11.03.2007

Дочь: Королькова Виктория Геннадьевна

Мать ребёнка: Королькова Людмила

Рождение ребёнка
28.09.?

Дочь: Яковлева Оксана Геннадьевна

Мать ребёнка: Королькова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королькова Людмила

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close