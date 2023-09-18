Корольков Геннадий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корольков Викторий
Мать: Королькова Калерия
Рождение ребёнка
03.06.1994
Сын: Корольков Евгений Геннадьевич
Мать ребёнка: Королькова Людмила
Рождение ребёнка
01.07.2000
Дочь: Королькова Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Королькова Людмила
Рождение ребёнка
11.03.2007
Дочь: Королькова Виктория Геннадьевна
Мать ребёнка: Королькова Людмила
Рождение ребёнка
28.09.?
Дочь: Яковлева Оксана Геннадьевна
Мать ребёнка: Королькова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Королькова Людмила