Шатов Ефим Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шатов Григорий Фёдорович
Мать: Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Мать ребёнка: Полина Бронеславна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Полина Бронеславна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Полина Бронеславна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Полина Бронеславна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Полина Бронеславна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Полина Бронеславна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Полина Бронеславна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Полина Бронеславна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полина Бронеславна
Смерть
Неизвестно