Шатов Ефим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШатов Ефим Григорьевич

Шатов Ефим Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шатов Григорий Фёдорович

Мать: Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: Полина Бронеславна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Полина Бронеславна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Полина Бронеславна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Полина Бронеславна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Полина Бронеславна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Полина Бронеславна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Полина Бронеславна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Полина Бронеславна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полина Бронеславна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.