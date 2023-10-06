Волконский Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти28.10.1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871
Сын: Волконский Константин Николаевич
Мать ребёнка: Волконская Александра Аполлоновна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Волконский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Волконская Александра Аполлоновна
Рождение ребёнка
16.10.1880
Сын: Волконский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Волконская Александра Аполлоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.10.1896