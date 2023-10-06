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Волконский Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

28.10.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Волконский Константин Николаевич

Мать ребёнка: Волконская Александра Аполлоновна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Волконский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Волконская Александра Аполлоновна

Рождение ребёнка
16.10.1880

Сын: Волконский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Волконская Александра Аполлоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волконская Александра Аполлоновна

Смерть
28.10.1896
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