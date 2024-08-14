Мизенин Всеволод Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мизенин Всеволод Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1978 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мизенина(Бухарова) (Бухарова) Мария Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мизенина(Бухарова) (Бухарова) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мизенина(Бухарова) (Бухарова) Мария Сергеевна

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